В Думу внесли поправки в правила эксперимента по исламскому банкингу

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму комплексные поправки в правила проведения эксперимента по исламскому банкингу: разрешается деятельность по управлению ценными бумагами, вводится запрет на финансирование производства никотиносодержащей продукции, уточняется порядок финансирования ряда сделок. Эксперимент может быть продлен на три года, до 1 сентября 2028 г.

Документ (№861621-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Операции в рамках исламского банкинга

Сейчас установлен закрытый перечень операций, которые можно проводить в рамках эксперимента по исламскому банкингу: привлечение денег и имущества от физических и юридических лиц через займы, размещение облигаций, доверительное управление имуществом и вклады в уставный капитал участников эксперимента, лизинг, выдача поручительств для третьих лиц.

Внесенный законопроект добавляет новые разрешенные виды сделок: взаимное страхование членов общества, открытие и ведение банковских счетов, переводы по поручению клиентов, деятельность по управлению ценными бумагами.

Уточняется порядок финансирования ряда сделок: участники эксперимента могут проводить их только за счет собственных средств, а в отдельных случаях - также за счет привлеченных средств, полученных через займы, облигации, банковские счета и управление ценными бумагами. К сделкам с ограниченным источником финансирования относятся: выдача займов физическим и юридическим лицам, продажа товаров (включая недвижимость) в рассрочку, лизинг, вклад в уставный капитал компаний, участие в совместных инвестиционных проектах, взаимное страхование.

Запрет на проценты и вейпы

Согласно действующему законодательству, участники эксперимента при совершении сделок не вправе устанавливать вознаграждение, выраженное в виде процентной ставки, но не упоминается запрет на его получение. В новой версии указано, что участники эксперимента не вправе устанавливать и получать вознаграждение в виде процентной ставки. Изменена основа расчета переменной платы – раньше она зависела от результатов сделок, теперь от условий договора.

Ранее под запрет финансирования в рамках эксперимента попадали производство и торговля табачной и алкогольной продукцией, оружием, боеприпасами и игорный бизнес. Теперь список расширен: запрещено финансирование не только готовой табачной продукции, но и никотиносодержащих товаров, а также сырья для их производства.

Условия включения в реестр

Документ расширяет условия, при которых ЦБ может отказать компании во внесении в реестр участников эксперимента. У кредитной или некредитной финансовой организации, желающей участвовать в эксперименте, не должно быть ограничений или запретов на операции на финансовом рынке, приостановленной лицензии, также она не должна находиться под процедурой санации.

Кроме того, в реестр участников эксперимента не могут быть внесены компании, которые не выполнили ряд предписаний ЦБ, выданных из-за нарушений федеральных законов или нормативных актов, из-за несоответствия квалификационным требованиям или требованиям к деловой репутации должностных лиц.

Новые стандарты

В соответствии с действующим законодательством, специально созданный постановлением правительства РФ (от 15.11.2023 г.) экспертный совет оценивает эффективность и результативность проведения эксперимента согласно критериям, установленным правительством РФ.

Подготовленный законопроект вводит еще один орган регулирования - комитет по стандартам. "Стандартами партнерского финансирования могут устанавливаться дополнительные требования к участникам эксперимента, требования к осуществлению деятельности по партнерскому финансированию и иные положения в сфере деятельности по партнерскому финансированию, в том числе определяющие порядок взаимодействия между участниками эксперимента, между участниками эксперимента и их клиентами", - говорится в законопроекте.

Стандарты не должны противоречить законодательству РФ и нормативным актам Банка России, не имеют обратной силы, то есть применяются в редакции на дату заключения сделок. Комитет по стандартам формируется ассоциацией кредитных организаций с участием не менее 2/3 участников эксперимента. Положение о комитете утверждается ассоциацией с согласованием Банка России. Стандарты не требуют государственной регистрации.

Законопроект также вносит поправки в закон "О рекламе" - реклама партнерского финансирования должна содержать сведения о включении организации в реестр участников эксперимента.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Закон о проведении в РФ эксперимента по исламскому банкингу был подписан в августе 2023 г., он внедряется на территории Дагестана, Чечни, Башкортостана и Татарстана.

Участниками эксперимента являются юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ и включенные в реестр, который ведет ЦБ. Минимальный размер капитала участника эксперимента, который при этом не является кредитной или некредитной финансовой организацией (для них установлены отдельные лимиты - ИФ), с 1 сентября 2023 г. составляет 10 млн руб., а с 1 января 2024 г. - 15 млн руб.

Исламский банкинг содержит ряд запретов и ограничений. Например, запрет на выплату процентов (риба) и производные от него процентные сделки; запрет на сделки с условиями неопределенности (гарар); запрет на финансирование точно определенных секторов экономики: игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции; условия разделения риска получения прибыли и убытков между финансирующей стороной и клиентом по совершаемым сделкам; условия проведения финансовых сделок на основе реальных активов или операций с данными активами. Также необходима обязательная идентификация лежащих в основе сделки реальных активов.