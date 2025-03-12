Лавров отметил интерес администрации Трампа к диалогу с Россией о стратстабильности

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа неоднократно выражала заинтересованность в возобновлении диалога по стратстабильности с Москвой, нельзя упускать шанс превратить совпадающие интересы двух стран во что-то практичное и полезное, заявил американским блогерам глава МИД России Сергей Лавров.

"Трамп и его администрация неоднократно выражали заинтересованность в возобновлении подобного рода дискуссий. Президент Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что это именно та область, за которую мы несем особую ответственность в свете того, что через год истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III)", - напомнил министр.

"Позиция Трампа заключается в том, что, какие бы разногласия у нас ни были, нельзя им позволять перерасти в войну. А если есть совпадающие интересы, то надо не упустить шанс превратить это во что-то практичное и полезное", - подчеркнул Лавров.

Он отметил, что это подход "разительно контрастирующий с предыдущим, которого придерживалась администрация Джо Байдена": "Они говорили, мол, давайте возобновим выполнение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Вот только разрешите нам посетить некоторые из ваших ядерных объектов. Мы им в ответ: "Вы нас объявили врагами, заявили о желании нанести стратегическое поражение России". Они ответили, что это так, но, дескать, это не исключает проведения тактических и технических визитов".

Говоря о предложении Трампа организовать встречу трех стран - США, Китая и России, чтобы обсудить ядерное оружие и вопросы безопасности, министр сказал: "Мы открыты для любого формата, основанного на взаимном уважении, равенстве и отказе от предопределённых решений. Если нашим китайским друзьям это интересно - решение за ними".

При этом глава МИД подчеркнул, что "это не отменяет важности российско-американского диалога по стратегической стабильности".