Поиск

Лавров отметил интерес администрации Трампа к диалогу с Россией о стратстабильности

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа неоднократно выражала заинтересованность в возобновлении диалога по стратстабильности с Москвой, нельзя упускать шанс превратить совпадающие интересы двух стран во что-то практичное и полезное, заявил американским блогерам глава МИД России Сергей Лавров.

"Трамп и его администрация неоднократно выражали заинтересованность в возобновлении подобного рода дискуссий. Президент Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что это именно та область, за которую мы несем особую ответственность в свете того, что через год истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III)", - напомнил министр.

"Позиция Трампа заключается в том, что, какие бы разногласия у нас ни были, нельзя им позволять перерасти в войну. А если есть совпадающие интересы, то надо не упустить шанс превратить это во что-то практичное и полезное", - подчеркнул Лавров.

Он отметил, что это подход "разительно контрастирующий с предыдущим, которого придерживалась администрация Джо Байдена": "Они говорили, мол, давайте возобновим выполнение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Вот только разрешите нам посетить некоторые из ваших ядерных объектов. Мы им в ответ: "Вы нас объявили врагами, заявили о желании нанести стратегическое поражение России". Они ответили, что это так, но, дескать, это не исключает проведения тактических и технических визитов".

Говоря о предложении Трампа организовать встречу трех стран - США, Китая и России, чтобы обсудить ядерное оружие и вопросы безопасности, министр сказал: "Мы открыты для любого формата, основанного на взаимном уважении, равенстве и отказе от предопределённых решений. Если нашим китайским друзьям это интересно - решение за ними".

При этом глава МИД подчеркнул, что "это не отменяет важности российско-американского диалога по стратегической стабильности".

Джо Байден Владимир Путин МИД СНВ-III США Сергей Лавров Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Житель Нижнего Новгорода арестован за переводы криптовалюты украинским террористам

Главы СВР и ЦРУ договорились о регулярных контактах ради снижения конфронтации

Главы СВР и ЦРУ договорились о регулярных контактах ради снижения конфронтации

Что произошло за день: вторник, 11 марта

Депутат Госдумы Исламов назначен статс-секретарем - замминистра энергетики

Яковлевский ГОК "Северстали" работает штатно после падения БПЛА и пожара

В Серпухове потушили пожар на нефтебазе после падения БПЛА

Военная операция на Украине

Российские военные сообщили о 343 сбитых ночью беспилотниках

Скончался третий пострадавший при атаке дронов в Подмосковье

В больнице Видного остаются четверо пострадавших от атак БПЛА

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне50 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2200 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5997 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });