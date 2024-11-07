Путин заявил, что никогда не отказывалась от диалога по стратстабильности

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Россия готова к диалогу по стратегической стабильности с учётом всех факторов, включая наличие современных систем у Великобритании и Франции, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы никогда не отказывались от продолжения диалога в области стратегической стабильности", - сказал Путин, отвечая на вопросы участников дискуссионного клуба "Валдай".

Вместе с тем он указал, что такие страны НАТО, как Великобритания и Франция, обладают ядерными потенциалами.

"Они (эти ядерные потенциалы) растут и качественно меняются", - подчеркнул российский президент.

" Как же мы не можем учитывать ядерные потенциалы Великобритании и Франции? "- задал Путин риторический вопрос, напомнив заявления западных политиков о необходимости нанести России стратегическое поражение.

"Мы готовы к этому диалогу, но надо, чтобы другая сторона подходила к нему честно, учитывая все аспекты наших взаимоотношений", - заключил Путин.