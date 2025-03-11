Белый дом назвал продуктивными переговоры США и Украины в Саудовской Аравии
Москва. 11 марта. INTERFAX.RU -- Встреча представителей США и Украины в Саудовской Аравии проходит продуктивно и позитивно, заявила во вторник представитель Белого дома Кэролайн Левитт.
"Новости, которые мы получаем об этой встрече в течение дня и о которых доложили президенту, положительные. Эта встреча проходит продуктивно", - заявила она в ходе пресс-брифинга.
Левитт отметила, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолц расскажут о результатах встречи в ближайшее время, когда переговоры завершатся.
Переговоры делегаций США и Украины стартовали ранее во вторник в городе Джидда в Саудовской Аравии.