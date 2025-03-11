Белый дом назвал продуктивными переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц (на переднем плане) и госсекретарь США Марко Рубио Фото: AP/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU -- Встреча представителей США и Украины в Саудовской Аравии проходит продуктивно и позитивно, заявила во вторник представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Новости, которые мы получаем об этой встрече в течение дня и о которых доложили президенту, положительные. Эта встреча проходит продуктивно", - заявила она в ходе пресс-брифинга.

Левитт отметила, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолц расскажут о результатах встречи в ближайшее время, когда переговоры завершатся.

Переговоры делегаций США и Украины стартовали ранее во вторник в городе Джидда в Саудовской Аравии.



