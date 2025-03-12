Общероссийская тренировка по использованию ГАС "Выборы" 2.0 пройдет с 17 марта по 14 мая

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Общероссийская тренировка по использованию Государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" 2.0 на выборах в единый день голосования в сентябре пройдет с 17 марта по 14 мая, сообщил член Центризбиркома России Антон Лопатин.

"С целью проверки готовности ГАС "Выборы" к использованию на выборах, которые будут проводиться в субъектах РФ в единый день голосования 14 сентября 2025 года, предлагаем провести общероссийскую тренировку. К ней предлагается привлечь все 89 избирательных комиссий субъектов", - сказал он на заседании комиссии.

На территории 81 региона планируется проведение выборов в единый день голосования, "в этой части тренировка для них является обязательной во всех ее составляющих", отметил член ЦИК.

Тестовое голосование запланировано на 22, 23 и 24 апреля.

Тренировка пройдет в три этапа: первый этап - подготовительный (с 17 по 31 марта); второй этап - основной (с 1 по 28 апреля) и заключительный этап (с 29 апреля по 14 мая).

Цель общероссийской тренировки - проверка технической готовности ГАС "Выборы" 2.0 к единому дню голосования.

Планируется, что единый день голосования в 2025 году пройдет 14 сентября. Запланированы выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 19 регионов.