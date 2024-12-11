На проведение выборов и развитие ГАС "Выборы" на три года выделено 50 млрд рублей

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком утвердил проект постановления о распределении бюджетных ассигнований, утвержденных на 2025-2027 годы.

"Это бюджет, который определяется на три года. Глобально на 2025 год утверждены ассигнования для ЦИК России в сумме 11 млрд 109, 1 млн рублей. На 2026 год - 31 млрд 131,1 млн рублей, и на 2027 год - 7 млрд 250 млн рублей", - сказал на заседании комиссии ее зампред Николай Булаев.

Он объяснил "достаточно большую разницу" между средствами, выделенными на 2025 и 2027 года от суммы, определенной на 2026 год тем, что в этот год запланировано проведение выборов депутатов Госдумы.

"На это выделены деньги в сумме 23 млрд 276,3 млн рублей", - уточнил Булаев.

По его словам, в бюджете также заложены средства на проведение дополнительных выборов депутатов Госдумы на 2025-2027 годы в размере 500 млн рублей ежегодно.

"Есть еще деньги небольшие - расходы на подготовку к референдуму, который в соответствии со статьей 45 ФКЗ "О референдуме" могут быть распределены в случае регистрации первой региональной подгруппы по проведению референдума в России. Эти цифры традиционно каждый год закладываются - 3,9 млн рублей. И с такой же традиционностью они возвращаются в бюджет", - объяснил Булаев.

Он сообщил, что в проекте постановления, без учета средств на проведение выборов депутатов Госдумы в 2026 году, бюджетные ассигнования распределены следующим образом - на 2025 год 10 млрд 605,2 млн рублей, на 2026 год - 7 млрд 850,9 млн, и на 2027 год - 6 млрд 746,1 млн рублей.

"Достаточно существенная разница по годам между 2025 и 2026 годом связана с тем, что в первый год выделяется больше сумма по сравнению с другими - это деньги на развитие Государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" 2.0.", - сказал Булаев.

Он отметил, что это деньги программные, общее выделение денег по программе в сумме 6 млрд рублей.

"Программа эта "Цифровое государственное управление" национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". По этой программе выделяются деньги на развитие ГАС "Выборы" 2.0. В 2025 году - 4,4 млрд рублей, в 2026 - 1,4 млрд, в 2027 - 0,1 млрд. Если хвостики прибавить, то будет ровно 6 миллиардов", - уточнил зампред ЦИК.