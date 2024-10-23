ЦИК утвердил концепцию развития цифровой платформы ГАС "Выборы" до 2030 года

Она предполагает расширение ДЭГ, но не отмену бумажного голосования

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Центризбирком России утвердил проект концепции развития Государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" до 2030 года.

Как сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, концепция предполагает развитие цифровых сервисов для избирателей, кандидатов, политических партий и избирательных комиссий "для придания нового качества избирательному процессу".

Для избирателей предполагается расширение применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). При этом не планируется отменять голосование бумажным бюллетенем.

"Что касается дистанционного электронного голосования, при всей той критике, которая есть в отношении этого инструмента, нет ничего подобного, что могло бы сохранить активное избирательное право на территории всей страны, а при благоприятных условиях и на территории всего земного шара", - отметил Булаев.

Он сообщил, что Центризбирком из-за атак на сервисы искусственно ограничивает расширение использования ДЭГ за границей. "Атаки, которые идут во время голосования на сайты (...), они не позволяют нам открыть границы для голосования из-за рубежа. Задача, которую мы перед собой ставим в концепции - необходимо расширять и далее применение ДЭГ", - добавил он.

Также, по словам Булаева, в рамках концепции предполагается расширение использования электронного голосования на избирательных участках, а также внедрение электронных списков избирателей в участковых избирательных комиссиях.