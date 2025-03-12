В больницах остаются шесть пострадавших от атаки БПЛА в Подмосковье

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Шесть пострадавших после атаки БПЛА в Московской области остаются на стационарном лечении, одна из пострадавших - в крайне тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

"На стационарном лечении остаются 6 пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Подмосковье во вторник, среди них двое детей", - сказал он.

Пострадавшую 43-летнюю женщину перевели после телеконсультаций в НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России. Она остается в крайне тяжелом состоянии, у нее множественные осколочные ранения брюшной полости и грудной клетки. Специалисты Домодедовской городской больницы на первом этапе и затем НМИЦ хирургии провели несколько оперативных вмешательств, врачи продолжают бороться за ее жизнь, сказал помощник министра.

Остальные пять пострадавших находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщил он.

Еще 13 человек, включая одного ребенка, пострадавших при атаке, находятся под амбулаторным наблюдением врачей, добавил Кузнецов.

В результате атаки дронов в Московской области погибли три человека.