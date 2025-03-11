Оба погибших при налете дронов в Подмосковье были сотрудниками "Мираторга"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что вторым погибшим в результате атаки БПЛА на парковку в Домодедово также оказался сотрудник "Мираторга".

"Оба погибших на эту минуту в Домодедово – сотрудники "Мираторга". Удар БПЛА пришелся на парковку в 5:14 утра, когда мужчины только заступили на смену. Судя по найденным поражающим элементам, целью были именно люди", - написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что огонь на парковке уже потушен, на месте работают оперативные службы. По предварительным данным, повреждены около 40 машин, сейчас составляется список повреждений.

Ранее сообщалось, что утром рядом с производственным комплексом и РЦ компании "Мираторг" в селе Ям в Домодедове погиб охранник. Позже в больнице Видного скончался еще один раненый.