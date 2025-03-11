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Обломки БПЛА с неразорвавшейся боевой частью обезвредили в Капотне

Операция по обезвреживанию прошла штатно

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - После массированной атаки беспилотников в районе Капотня на юго-востоке Москвы были обнаружены обломки беспилотника с неразорвавшейся боевой частью, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС во вторник.

"На место оперативно выехали взрывотехники и провели успешное обезвреживание боекомплекта с помощью специальных роботизированных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операция по обезвреживанию прошла штатно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночь на вторник была отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. На подлете к столице сбиты 74 боевых БПЛА, на разных рубежах в целом сбиты сотни беспилотников.

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Капотня МЧС
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