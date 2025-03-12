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"Дочка" ГТЛК предложила упростить сертификацию тяжелых агродронов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Сертификацию тяжелых сельскохозяйственных дронов целесообразно упростить, считает гендиректор ООО "Беспилотные авиационные системы" (совместное предприятие "ГТЛК" и фонда "Национальной технологической инициативы") Алексей Варятченко.

"Мы предлагаем упростить процедуру сертификации дронов, связанных со сценариями сельхозприменения. То есть мы их будем не по массе давайте классифицировать, а по назначению. То есть вывести из-под действия нормативного регулирования", - сказал Варятченко на тематической панельной дискуссии в Совете Федерации.

По его словам, сейчас в России эксплуатируется около 2 тысяч гражданских агродронов, при этом легальных возможностей их использования нормативно-правовое поле не предлагает. Дроном больше 30 кг может управлять только сертифицированный внешний пилот, но таких специалистов пока нет (первую группу готовит МАИ).

"Дальше требуется определить механизмы контроля использования дронов юридическими и физическими лицами, более четко их прописать, - продолжил Варятченко. - Сформировать нормативно-правовые акты, определить меру и степень ответственности за их нарушение. То есть нормативные акты должны регламентировать использование дронов для различных сценариев и секторов применения".

Пока ситуация складывается так, что операторы, имеющие сертификаты эксплуатанта - что накладывает на них ряд обязательств - вынуждены конкурировать с так называемыми "партизанами", пожаловался Варятченко.

"С нами практически в каждом в нашем сценарии конкурируют так называемые партизаны, которые никаких дронов не регистрировали, никакие полеты не заявляли, но тем не менее на эти работы исправно выходят год от года. Ну, как минимум нам обидно. А в целом - это большой риск, большая опасность, как они эти дроны в дальнейшем будут использовать. Мы не понимаем, и как контролировать - тоже", - сказал он.

ГТЛК МАИ Алексей Варятченко
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