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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

В России упростят выдачу разрешений на использование дронов для авиахимработ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российские авиавласти намерены упростить выдачу разрешений на использование беспилотных систем для выполнения авиационных химических работ, сообщил замруководителя Росавиации Дмитрий Ядров в совете по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

"Мы хотим в дальнейшем упростить статьи федеральных правил использования воздушного пространства и позволить авиации, которая выполняет авиационные химические работы в своих установленных зонах - а это абсолютно стационарные объекты, где идет опрыскивание полей, разрешить летать беспилотникам в разрешительном порядке без установления каких-либо режимов", - сказал он.

Получить разрешение, по его словам, можно будет в течение двух часов после подачи заявки "вот в этих географических границах на высоте не более 30 метров".

"И эта норма будет применяться и для беспилотников тяжелых, то есть [весом] свыше 30 кг", - отметил Ядров.

Совет Федерации Дмитрий Ядров Росавиация
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