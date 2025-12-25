Росавиация выдала сертификаты типа еще на три агродрона

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Росавиация выдала сертификаты типа на три агродрона - "Феникс-Э", "Феникс-ДГ" и "Дрофа" разработки научно-производственного предприятия "Исток" (входит в "Ростех").

"Феникс-Э" с электрической силовой установкой и "Феникс-ДГ" с гибридной - беспилотники самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой. Область их применения - визуальный и инструментальный мониторинг территорий в интересах сельского хозяйства, пояснили в Росавиации. "Дрофа-С" выполнена по мультироторной схеме с электрическими двигателями, этот беспилотник может применяться для распыления жидких удобрений.

Почти 100% комплектующих дронов производятся в России, сказано в сообщении. Они оснащены автопилотом и средствами навигации отечественной разработки, что позволяет выполнять полеты в автономном режиме с возможностью перехода на ручное управление. Линия контроля и управления между БАС и наземной станцией защищена от внешних воздействий и помех, а также дублируется резервными каналами.

Теперь, по данным ведомства, в России восемь сертифицированных типов беспилотных авиационных систем.