Суд отложил иск "Транснефти" к IBM на 83 млн рублей на 14 мая

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отложил на 14 мая рассмотрение иска "Транснефти" к американской IBM на 83 млн рублей, говорится в судебной картотеке.

Иск поступил в суд 9 сентября. В качестве третьих лиц выступают московские ООО "Маллит" и ООО "Монт".

На заседании 22 ноября суд удовлетворил ходатайство истца о привлечении к участию в деле в качестве соответчика IBM Ireland Product Distribution Limited.

В январе суд откладывал предварительное заседание, так как отсутствовали сведения о надлежащем извещении соответчика, о времени и месте слушаний.