Поиск

Суд отложил иск "Транснефти" к IBM на 83 млн рублей на 14 мая

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отложил на 14 мая рассмотрение иска "Транснефти" к американской IBM на 83 млн рублей, говорится в судебной картотеке.

Иск поступил в суд 9 сентября. В качестве третьих лиц выступают московские ООО "Маллит" и ООО "Монт".

На заседании 22 ноября суд удовлетворил ходатайство истца о привлечении к участию в деле в качестве соответчика IBM Ireland Product Distribution Limited.

В январе суд откладывал предварительное заседание, так как отсутствовали сведения о надлежащем извещении соответчика, о времени и месте слушаний.

IBM Транснефть Арбитражный суд Москвы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Володин поддержал инициативу СКР в части регулирования использования электросамокатов

Свыше 40 участников драки со стрельбой задержаны в подмосковном Ногинске

В России в СИЗО и колониях находятся 30 тысяч иностранцев

МЧС сообщило о раннем начале пожароопасного сезона

Игорю Стрелкову не удалось обжаловать отказ суда смягчить наказание

Игорю Стрелкову не удалось обжаловать отказ суда смягчить наказание

Пискарев обвинил иноагентов в сборе персональных данных для спецслужб Запада

Кремль ждет деталей о предложении о 30-дневном перемирии, выдвинутом в Джидде

Кремль ждет деталей о предложении о 30-дневном перемирии, выдвинутом в Джидде
Военная операция на Украине

Военные РФ освободили от ВСУ еще пять населенных пунктов в Курской области

Путин проведет переговоры с Лукашенко 13 марта

В Варшаве заявили о возобновлении поставок американского вооружения Украине

В Варшаве заявили о возобновлении поставок американского вооружения Украине
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5999 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне50 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2200 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });