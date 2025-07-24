Суд удовлетворил иск "Транснефти" к IBM на 83 млн рублей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Транснефти" к американской IBM и IBM Ireland Product Distribution Limited о взыскании 83 млн рублей убытков, говорится в судебной картотеке.

Иск поступил в суд 9 сентября 2024 года. В качестве третьих лиц выступают московские ООО "Маллит" и ООО "Монт", а также ООО "ИБМ Восточная Европа/Азия".

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