ВС РФ смогли развить наступление благодаря операции с газовой трубой в Судже

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Развитию наступления российских войск в Курской области способствовала операция с использованием газовой трубы, отряд численностью более 600 человек проник в глубину боевых порядков ВСУ, сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"Штурмовики этого сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри нее расстояние около 15 километров и вышли в глубине боевых порядков группировки вооруженных сил Украины", - проинформировал Герасимов президента РФ Владимира Путина.

"Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области", - сказал Герасимов.

По словам начальника Генштаба, в той операции отличились военнослужащие отряда "Ветераны", 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка и спецназа "Ахмат".