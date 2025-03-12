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Путин поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить противника в Курской области

Путин поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить противника в Курской области
Президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поставил перед Вооруженными силами РФ задачу – в кратчайшие сроки разгромить противника в Курской области и полностью освободить территорию региона.

"Действительно, ваша задача – в ближайшее время, в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь еще боевые действия, полностью освободить территорию Курской области", - сказал Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления Курской группировкой войск.

Президент добавил, что необходимо "восстановить положение вдоль линии государственной границы".

Кадры совещания были показаны в среду вечером телеканалом "Россия-24" (ВГТРК).

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