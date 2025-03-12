Герасимов проинформировал Путина об освобождении 24 курских населенных пунктов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российская армия за пять дней освободила от ВСУ 24 населенных пункта Курской области, проинформировал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов президента России Владимира Путина.

"В результате только за последние пять дней действиями группировки войск "Курск" на всех направлениях освобождено 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории Курской области. И площадь клинений уменьшилась более чем в 2,5 раза", - сказал Герасимов.

Всего в ходе наступательных действий в Курской области подразделения группировки войск "Север" освободили более 1,1 тыс. кв. км территории РФ, заявил Герасимов.

"Всего в ходе наступательных действий освобождено более 1,1 тыс. квадратных километров территории, что составляет более 86% от площади, ранее занятой противником", - сказал Герасимов в ходе совещания с президентом РФ на одном из пунктов управления курской группировкой войск.

"За время боевых действий на курском направлении противник потерял более 67 тыс. военнослужащих. Это наиболее подготовленные и высокомотивированные подразделения вооруженных сил Украины, а также формирования иностранных наемников", - заявил начальник Генштаба РФ.