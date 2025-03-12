Президент РФ считает, что к взятым в плен военным нужно относиться как к террористам

Иностранные наемники, попавшие в плен, не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года, напомнил Путин

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - К взятым российскими войсками в ходе операции в Курской области в плен следует относиться как к террористам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас только что Валерий Васильевич (начальник Генштаба Герасимов- ИФ) упомянул о пленных. Ну вот к этим людям мы, безусловно, прежде всего, должны относиться как к террористам в соответствии с законами РФ", - сказал Путин в ходе совещания на пункте управления Курской группировкой войск.

"Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно. Ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем, хочу напомнить также о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными", - сказал президент.

Кадры с совещания были показаны в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).