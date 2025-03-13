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Комитет Совфеда нашел антиконституционные положения в законопроекте об усыплении животных

Комитет Совфеда нашел антиконституционные положения в законопроекте об усыплении животных
Приют для бездомных животных "Доброе сердце" в Тамбове
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству не поддержал законопроект, предусматривающий право регионов вводить предельный срок содержания в приютах животных, не имеющих хозяина, а также возможность их умерщвления.

"В силу антиконституционных положений данный закон поддержан быть не может", - сказал на заседании комитета его руководитель Андрей Клишас.

Он согласен, что проблема нападений животных на людей, в частности на детей, существует, однако считает, что в представленной в Госдуму редакции законопроект противоречит постановлению Конституционного суда России на соответствующую тему.

Члены комитета, поддержав эту позицию, подчеркнули, что проблема нападений собак на детей в любом случае требует решения.

Законопроект № 853484-8 28 февраля внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной. Его первое чтение намечено на 18 марта.

Законопроект предусматривает, что органы власти регионов вправе "устанавливать предельные сроки содержания животных без владельцев в приютах для животных".

Владельцы приютов смогут содержать таких животных до наступления естественной смерти животных или передачи животных новым владельцам либо "до наступления предельного срока содержания животных без владельцев в приютах для животных, установленных законодательными актами субъектов РФ или передачи таких животных новым владельцам".

Документ содержит положение, которое позволяет умерщвлять животных, содержащихся в приютах, в случае "истечения предельных сроков содержания животных без владельцев в приютах для животных, установленных законодательными актами субъектов РФ".

Законодательство предусматривает, что умерщвление возможно "в случаях необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного".

Совфед Андрей Клишас Госдума Нина Останина
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