Дума направила в кабмин два законопроекта по усилению ответственности владельцев собак

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил о подготовленных законопроектах об усилении ответственности владельцев собак, в том числе за самовыгул животных.

"Я направил в правительство на получение отзывов два законопроекта. Первый ужесточает ответственность за "самовыгул". Штрафы за бесконтрольный выпуск животных я предлагаю увеличить до 50 тысяч рублей. Это поправка в КоАП, и она будет действовать если факт "самовыгула" установлен, но обошелся без последствий для окружающих", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Если последствия наступили и животное на кого-то напало по причине недосмотра владельца, то должна наступить уже более серьезная ответственность, считает депутат.

"Если из-за безответственности хозяина собака кого-то загрызла, как в Бурятии, то ответственность должна быть уже уголовной. До трех лет лишения свободы по ужесточенной статье "причинение смерти по неосторожности". Это уже поправка в УК", - пояснил Бурматов.

Он выразил надежду на оперативное получение положительных отзывов правительства.

По мнению парламентария, самовыгул домашних животных, ставший за последнее время причиной множества трагедий, в том числе - недавней гибели мужчины в Бурятии, "это безответственность и зло". В настоящее время наказание за нарушение этой нормы "смехотворное и совершенно не соответствует тем страшным последствиям, к которым может вести безалаберность владельца", подчеркнул Бурматов.