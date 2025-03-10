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Первое чтение законопроекта о защите от нападений бездомных животных пройдет 18 марта

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Законопроект о защите людей от нападений бездомных животных Госдума, как ожидается, рассмотрит в первом чтении 18 марта, сообщил журналистам спикер палаты Вячеслав Володин.

По его данным, "в ряде субъектов РФ эта проблема стоит остро, и регион должен иметь полномочия ее решить".

"Гибель детей от нападений собак - страшная трагедия, необходимо сделать все, чтобы это не повторялось", - сказал Володин.

"Максимально публично проведем обсуждение этого законопроекта, подключим регионы в режиме видеоконференции", - пообещал он.

Законопроект № 853484-8 28 февраля внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной 28 февраля. Изменения предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты". Законопроект направлен на отзыв в регионы.

Предлагается исключить из закона норму, согласно которой животное без владельца после отлова, вакцинации и стерилизации возвращается из приюта на место своего пребывания. При этом предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. Владельцев приютов предлагается обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания.

Также предлагается установить, что в случае истечения срока содержания животного в приюте его нужно будет умерщвлять гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть. В настоящее время такие меры применяются только в случае установленной специалистом неизлечимой болезни или травмы животного, приносящей ему страдания.

Вячеслав Володин Госдума Нина Останина
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