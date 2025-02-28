В Думу внесен проект о предельном сроке содержания животных в приютах до усыпления

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона, передающий регионам РФ право предусматривать предельный срок содержания в приютах животных, не имеющих хозяев.

Соответствующая инициатива (№853484-8) размещена в пятницу в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Проект закона предусматривает, что органы госвласти субъектов РФ вправе "устанавливать предельные сроки содержания животных без владельцев в приютах для животных".

Согласно обновленной версии проекта закона, владельцы приютов смогут содержать таких животных до наступления естественной смерти животных или передачи животных новым владельцам либо, что является законодательным предложением внесенного проекта закона, "до наступления предельного срока содержания животных без владельцев в приютах для животных, установленных законодательными актами субъектов РФ или передачи таких животных новым владельцам".

Законопроект предлагает исключить из действующего проекта закона положение, предполагающее обязанность владельцев приютов для животных и уполномоченных ими лиц содержать таких животных до возврата на прежние места их обитания.

Кроме того, поправка в часть 11 статьи 16 закона 498-ФЗ предусматривает новое положение, которое будет позволять умерщвлять животных, содержащихся в приютах, в случае "истечения предельных сроков содержания животных без владельцев в приютах для животных, установленных законодательными актами субъектов РФ".

Сейчас закон предусматривает, что умерщвление возможно "в случаях необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного".

Авторами законопроекта стала группа депутатов, в частности, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

26 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства подготовить к 3 марта законодательное решение по защите детей от бродячих собак. "Высшая ценность - это человек, ребенок, который себя не может защитить", - заявил Володин.