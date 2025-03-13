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МВД снимет с розыска 154 жителя Суджанского района, вышедших на связь

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - МВД снимет с розыска 154 жителей освобожденных территорий Суджанского района Курской области, которые уже вышли на связь с родственниками, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

"Мои коллеги оказывают всеобъемлющую помощь жителям Суджанского района Курской области, которые прибывают из освобожденных российскими военными населенных пунктов. Многие из них числятся в реестре лиц, утративших связь с родственниками. В настоящее время подготовлены документы на снятие с розыска 154 человек. Люди живы", - сказала она.

Полицейские помогают гражданам связаться с близкими, а также помогают восстановить паспорт гражданина России. "Документы изготавливаются в течение суток, при этом госпошлина не взимается", - отметила Волк.

Также сотрудники МВД проводят выездные приемы в пунктах временного размещения.

Вечером 13 марта в МЧС сообщили, что из Суджанского района эвакуированы уже 199 человек. В пунктах временного размещения с ними работают психологи МЧС.

МВД МЧС Суджа Курская область Суджанский район
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