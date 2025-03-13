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Из освобожденных населенных пунктов Суджанского района Курской области эвакуировано 90 человек

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - МЧС России совместно с Минобороны эвакуировали 90 человек из ранее оккупированных украинскими силами населенных пунктов Суджанского района Курской области, сообщает МЧС России.

"Сотрудники МЧС России совместно с Вооруженными силами РФ, добровольцами и волонтерами проводят эвакуацию жителей Суджанского района Курской области. Всего уже вывезено более 90 человек. В основном это пожилые люди, на оккупированной территории они находились 7 месяцев, отмечается в сообщении пресс-службы МЧС в четверг.

Эвакуированных доставляют в пункты временного размещения, где им оказывается медицинская, психологическая помощь, а также восстанавливают утраченные документы и оформляют положенные выплаты.

МЧС Курская область
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