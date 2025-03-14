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Совет Федерации одобрил закон об обновлении системы местного самоуправления

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти".

Закон предусматривает обновленную модель организации и деятельности органов местного самоуправления (МСУ), уточняет их компетенцию и полномочия.

Согласно закону, регионы смогут самостоятельно определять: переходить на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ) либо сохранить двухуровневую - с сельскими и городскими поселениями.

"Местное самоуправление - это первичный, наиболее приближенный к населению уровень публичной власти. Во многом от того, как организована работа на местах и как отлажено взаимодействие с жителями, зависит общая работа как региональной, так и федеральной публичной власти, и закон должен помочь в этом", - говорил ранее журналистам председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, один из авторов инициативы Павел Крашенинников.

В основе обновленной модели - упрощение системы МСУ и уточнение компетенции органов местного самоуправления, а также систематизация правовых норм, содержащихся в разных нормативных актах.

Закон на основании изучения практики организации работы в муниципалитетах предлагает следующие виды муниципальных образований: 1) городской округ; 2) муниципальный округ; 3) внутригородские муниципальные образования (в городах федерального значения). Субъектам РФ дается право сохранить двухуровневую систему местного самоуправления, где продолжат существовать такие виды муниципальных образований, как муниципальные районы и входящие в их состав сельские и городские поселения.

Полномочия

Закон призван решить вопрос о полномочиях по вопросам местного значения. "Нередко происходит наслоение и путаница между полномочиями разных публичных органов власти, закрепленными в отраслевых федеральных законах. От такой головоломки страдают все: и чиновники, и правоохранители, и главное - граждане, поскольку нет понимания, кто за что отвечает. Законопроектом предлагается закрепить непосредственно полномочия органов местного самоуправления, установить критерии и процедуру для передачи полномочий", - сказал Крашенинников.

По его словам, "для людей неважно, какой уровень власти отвечает за то, что будут построены дома, отремонтированы дороги, обеспечены местами в детских садах дети и так далее". "На муниципальном уровне должны оставаться те полномочия, с которыми органы местного самоуправления могут справляться и на которые у них достаточно средств в местном бюджете", - добавил глава комитета.

Так, предусматриваются три вида муниципальных полномочий: 1 - неотъемлемые муниципальные полномочия, которые базируются на перечисленных в Конституции (принятие устава, составление бюджета муниципального образования, и другие); 2 - полномочия, которые априори осуществляет муниципалитет, но законом субъекта они могут передаваться региону (организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, обеспечение проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями и другие); 3 - полномочия, которые априори осуществляет регион, но законом субъекта они могут быть распределены муниципалитетам (дорожная деятельность, организация транспортного обслуживания населения, разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и другие).

Закон предусматривает, что правила о перераспределении полномочий могут приниматься регионом как в отношении всех муниципальных образований, расположенных на его территории, так и в отношении отдельных муниципалитетов.

Общая структура органов местного самоуправления остается неизменной. Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий - 5 лет.

Система

Предусматривается возможность сохранить двухуровневую систему организации местного самоуправления (сельские и городские поселения, а также муниципальные районы) в тех регионах, в которых она показала свою эффективность. Более того, у регионов будет возможность частично переходить на одноуровневую систему, а на отдельных своих территориях сохранить двухуровневую. "Как и почему - решает сам субъект с учетом мнения территорий, национальных и исторических традиций", - отметил Крашенинников.

Предлагается сохранение квалифицированного кадрового состава муниципальных образований, в отношении которых будут осуществляться преобразования, сохранение их гарантий на уровне не ниже существующего.

Закон вступает в силу через 90 дней после опубликования. До 1 января 2027 года субъектам необходимо принять законы, которыми должны быть урегулированы вопросы организации местного самоуправления в регионе или на территории.

Работа над законом в парламенте началась с 16 декабря 2021 года. В парламент законопроект внесли сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию - Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Андрей Клишас Павел Крашенинников Совет Федерации
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