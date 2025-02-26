Проект закона об обновлении системы местного самоуправления в РФ прошел II чтение

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла во втором чтении законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти".

Как отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, законопроект предусматривает обновленную модель организации и деятельности органов местного самоуправления, уточняет их компетенцию и полномочия.

По словам Володина, ко второму чтению предлагаемые нормы серьезно доработаны с учетом позиции регионов. Соавторами поправок, в числе которых председатель Госдумы, выступили депутаты разных фракций. Согласно им, регион сможет самостоятельно определить: переходить на одноуровневую систему МСУ либо сохранить двухуровневую - с сельскими и городскими поселениями, которые в исходном тексте исключались как вид муниципальных образований.

"Мы учли мнения региональных властей и вышли на консенсусное решение. Формируя подходы, прежде всего руководствовались интересами граждан, для которых местная власть находится в оперативном доступе", - сказал Володин.

В ходе работы над законопроектом были рассмотрены почти 1 тыс. поправок, сообщил ранее журналистам председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, соавтор проекта закона Павел Крашенинников.

"Местное самоуправление - это первичный, наиболее приближенный к населению уровень публичной власти. Во многом от того, как организована работа на местах и как отлажено взаимодействие с жителями, зависит общая работа как региональной, так и федеральной публичной власти, и проектируемый закон должен помочь в этом", - отметил Крашенинников.

Концепция проекта закона предлагает обновленную модель организации и деятельности органов местного самоуправления, в основе которой упрощение системы местного самоуправления и уточнение компетенции органов местного самоуправления, а также систематизация большого количества правовых норм, содержащихся в разных законодательных и иных нормативных актах.

"Полагаем, проект позволит повысить эффективность и прозрачность работы местных органов власти и укрепить финансовую основу их деятельности", - считает Крашенинников.

Он отметил, что в последние годы есть тенденция к сокращению количества муниципальных образований, особенно поселенческого уровня, и случаев, когда регионы самостоятельно переходят к одноуровневой системе, сейчас таких субъектов уже 20.

В законопроекте на основании изучения практики организации работы в муниципалитетах предлагаются следующие виды муниципальных образований: 1) городской округ, 2) муниципальный округ, 3) внутригородские муниципальные образования (в городах федерального значения). Кроме того, поправками ко второму чтению субъектам РФ дается право сохранить двухуровневую систему местного самоуправления, где продолжат существовать такие виды муниципальных образований как муниципальные районы и входящие в их состав сельские и городские поселения. Таким образом, законопроект предусматривает гибкую систему организации местного самоуправления, учитывающую уже сложившуюся на местах специфику, отметил Крашенинников.

Полномочия

Законопроект призван решить вопрос о полномочиях по вопросам местного значения. "Нередко происходит наслоение и путаница между полномочиями разных публичных органов власти, закрепленными в отраслевых федеральных законах. От такой головоломки страдают все: и чиновники, и правоохранители, и главное - граждане, поскольку нет понимания, кто за что отвечает. Законопроектом предлагается закрепить непосредственно полномочия органов местного самоуправления, установить критерии и процедуру для передачи полномочий", - сказал Крашенинников.

По его словам, "для людей неважно, какой уровень власти отвечает за то, что будут построены дома, отремонтированы дороги, обеспечены местами в детских садах дети и так далее, на муниципальном уровне должны оставаться те полномочия, с которыми органы местного самоуправления могут справляться и на которые у них достаточно средств в местном бюджете".

Так, ко второму чтению предлагаются три вида муниципальных полномочий: 1 - неотъемлемые муниципальные полномочия, которые базируются на перечисленных в Конституции РФ (принятие устава, составление бюджета муниципального образования, и другие); 2 - полномочия, которые априори осуществляет муниципалитет, но законом субъекта они могут передаваться региону (организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, обеспечение проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями и другие); 3 - полномочия, которые априори осуществляет регион, но законом субъекта они могут быть распределены муниципалитетам (дорожная деятельность, организация транспортного обслуживания населения, разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и другие).

Правила о перераспределении полномочий могут приниматься субъектом РФ как в отношении всех муниципальных образований, расположенных на его территории, так и в отношении отдельных муниципалитетов, предусматривает проект закона.

Отмечается, что общая структура органов местного самоуправления по проекту остается неизменной. Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий - пять лет. Если глава муниципалитета по каким-то показателям не справляется со своими обязанностями, то высшее должностное лицо субъекта сможет применить к нему меры взыскания от предупреждения до снятия с должности.

Система

Предусматривается возможность сохранить двухуровневую систему организации местного самоуправления (сельские и городские поселения, а также муниципальные районы) в тех субъектах РФ, в которых она показала свою эффективность. Более того, у регионов будет возможность частично переходить на одноуровневую систему, а на отдельных своих территориях сохранить двухуровневую. Как и почему - решает сам субъект с учетом мнения территорий, национальных и исторических традиций, отметил Крашенинников.

Он сообщил, что также предлагается сохранение квалифицированного кадрового состава муниципальных образований, в отношении которых будут осуществляться преобразования, сохранение их гарантий на уровне не ниже существующего.

В случае принятия закон вступает в силу через 90 дней после опубликования. До 1 января 2027 года субъектам необходимо принять законы, которыми должны быть урегулированы вопросы организации местного самоуправления в регионе или на территории.

Проект закона (40361-8) был внесен в Госдуму 16 декабря 2021 года сопредседателями рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Крашенинниковым и Андреем Клишасом. Он является завершающим этапом развития конституционного принципа единства публичной власти, отметили в пресс-службе комитета. В первом чтении законопроект был принят 26 января 2022 года.