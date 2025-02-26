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В КПРФ предложили снять с рассмотрения в ГД проект об обновлении системы местного самоуправления

Госдума не поддержала эту инициативу

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Фракция КПРФ в среду предложила снять с рассмотрения во втором чтении проект закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", сообщил источник в Госдуме.

"При рассмотрении повестки пленарного заседания в среду фракция КПРФ предложила снять с рассмотрения во втором чтении проект закона об изменении системы местного самоуправления в РФ", - сказал источник журналистам.

По его словам, вопрос по предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина был вынесен на голосование и не получил поддержки. Инициативу было предложено обсудить в рамках второго чтения, которое в среду назначено на 15:00.

ГД рассмотрит во втором чтении резонансный законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти".

Как отметил ранее председатель Госдумы, законопроект предусматривает обновленную модель организации и деятельности органов местного самоуправления, уточняет их компетенцию и полномочия.

По словам Володина, к второму чтению предлагаемые нормы серьезно доработаны с учетом позиции регионов. Соавторами поправок, в числе которых председатель Госдумы, выступили депутаты разных фракций. Согласно им, регион сможет самостоятельно определить, переходить на одноуровневую систему МСУ, либо сохранить двухуровневую - с сельскими и городскими поселениями, которые в исходном тексте исключались как вид муниципальных образований.

КПРФ Госдума Вячеслав Володин
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