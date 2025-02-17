Законопроект о местном самоуправлении рекомендован ко второму чтению

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект об обновлении системы организации местного самоуправления (МСУ) в России.

"На заседании комитета были рассмотрены дополнительные поправки, касающиеся сохранения двухуровневой системы местного самоуправления, а всего, в ходе работы над законопроектом, было рассмотрено почти тысяча поправок", - сообщил журналистам председатель комитета Павел Крашенинников.

"Местное самоуправление это первичный, наиболее приближенный к населению уровень публичной власти. Во многом от того, как организована работа на местах и как отлажено взаимодействие с жителями, зависит общая работа как региональной, так и федеральной публичной власти, и проектируемый закон должен помочь в этом", - добавил он.

Законопроект № 40361-8 внесли в Госдуму 16 декабря 2021 года сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. В первом чтении законопроект был принят 26 января 2022 года.

Концепция проекта закона предлагает обновленную модель организации и деятельности органов местного самоуправления, в основе которой упрощение системы местного самоуправления и уточнение компетенции органов местного самоуправления, а также систематизация большого количества правовых норм, содержащихся в разных законодательных и иных нормативных актах.

"Полагаем, проект позволит повысить эффективность и прозрачность работы местных органов власти и укрепить финансовую основу их деятельности", - считает Крашенинников.

Он отметил, что в последние годы есть тенденция к сокращению количества муниципальных образований, особенно поселенческого уровня, и случаев, когда регионы самостоятельно переходят к одноуровневой системе, сейчас таких субъектов уже 20.

В законопроекте на основании изучения практики организации работы в муниципалитетах предлагаются следующие виды муниципальных образований: 1) городской округ, 2) муниципальный округ, 3) внутригородские муниципальные образования (в городах федерального значения). Кроме того, поправками ко второму чтению регионам дается право сохранить двухуровневую систему местного самоуправления, где продолжат существовать такие виды муниципальных образований как муниципальные районы и входящие в их состав сельские и городские поселения. Таким образом, законопроект предусматривает гибкую систему организации местного самоуправления, учитывающую уже сложившуюся на местах специфику, отметил Крашенинников.

Полномочия

Законопроект призван решить вопрос о полномочиях по вопросам местного значения. "Нередко происходит наслоение и путаница между полномочиями разных публичных органов власти, закрепленными в отраслевых федеральных законах. От такой головоломки страдают все: и чиновники, и правоохранители, и главное - граждане, поскольку нет понимания, кто за что отвечает. Законопроектом предлагается закрепить непосредственно полномочия органов местного самоуправления, установить критерии и процедуру для передачи полномочий", - сказал Крашенинников.

По его словам, "для людей неважно, какой уровень власти отвечает за то, что будут построены дома, отремонтированы дороги, обеспечены местами в детских садах дети и так далее, на муниципальном уровне должны оставаться те полномочия, с которыми органы местного самоуправления могут справляться и на которые у них достаточно средств в местном бюджете".

Так, ко второму чтению предлагаются три вида муниципальных полномочий: 1 - неотъемлемые муниципальные полномочия, которые базируются на перечисленных в Конституции (принятие устава, составление бюджета муниципального образования, и другие); 2 - полномочия, которые априори осуществляет муниципалитет, но законом субъекта они могут передаваться региону (организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, обеспечение проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями и другие); 3 - полномочия, которые априори осуществляет регион, но законом субъекта они могут быть распределены муниципалитетам (дорожная деятельность, организация транспортного обслуживания населения, разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и другие).

Правила о перераспределении полномочий могут приниматься регионом как в отношении всех муниципальных образований, расположенных на его территории, так и в отношении отдельных муниципалитетов, предусматривает проект закона.

Отмечается, что общая структура органов местного самоуправления по проекту остается неизменной. Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий - пять лет. Если глава муниципалитета по каким-то показателям не справляется со своими обязанностями, то высшее должностное лицо субъекта сможет применить к нему меры взыскания от предупреждения до снятия с должности.

Система

Предусматривается возможность сохранить двухуровневую систему организации местного самоуправления (сельские и городские поселения, а также муниципальные районы) в тех регионах, в которых она показала свою эффективность. Более того, у регионов будет возможность частично переходить на одноуровневую систему, а на отдельных своих территориях сохранить двухуровневую. Как и почему - решает сам субъект с учетом мнения территорий, национальных и исторических традиций, отметил Крашенинников.

Он сообщил, что также предлагается сохранение квалифицированного кадрового состава муниципальных образований, в отношении которых будут осуществляться преобразования, сохранение их гарантий на уровне не ниже существующего.

В случае принятия закон вступает в силу через 90 дней после опубликования. До 1 января 2027 года субъектам необходимо принять законы, которыми должны быть урегулированы вопросы организации местного самоуправления в регионе или на территории.