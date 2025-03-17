Правительство одобрило cоглашение о Евразийской перестраховочной компании

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Правительство одобрило внесение на ратификацию соглашения об условиях пребывания Евразийской перестраховочной компании (ЕПК) на территории России, следует из постановления правительства № 307, соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Пока ЕПК создана и действует на основании заключенного правительством и компанией соглашения об условиях пребывания этой международной организации на территории России, порядок применяется с 18 сентября 2024 года. В случае ратификации соглашения, условия деятельности ЕПК обретают законодательную основу.

ЕПК была создана по решению пяти стран-участниц ЕАЭС с уставным капиталом 15 млрд рублей и штаб-квартирой в Москве. Соглашение об учреждении ЕПК было подписано в Ереване 20 октября 2022 года по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

Соглашение о создании ЕПК направлено на повышение инвестиционной привлекательности и расширение торгово-экономических связей с третьими странами путем осуществления деятельности в сфере перестрахования экспортных кредитов (включая все финансовые инструменты поддержки экспорта), экспортно ориентированного финансирования и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков в государствах-членах и в третьих странах.

Условиями пребывания ЕПК в России определен статус компании как международной финансовой организации - субъекта международного права, она обладает международной правосубъектностью, имеет право в рамках своей компетенции заключать международные договоры, пользуется правами юридического лица в России, говорится в соглашении.

По уставу ЕПК, деятельность компании, связанная с осуществлением уставных функций, не подлежит контролю со стороны федеральных органов исполнительной власти и Банка России.

Имущество и активы компании, находящиеся на территории России, не подлежат обыску, реквизиции, аресту, конфискации, экспроприации или иной форме изъятия либо отчуждения до вынесения окончательного судебного решения в отношении ЕПК.

ЕПК вправе совершать сделки, не противоречащие ее уставу; арендовать, приобретать и отчуждать движимое и недвижимое имущество, а также иным способом распоряжаться им; выступать во всех органах судебной системы России, в третейских судах и международном коммерческом арбитраже.

По решению совета управляющих компании и с согласия правительства ЕПК вправе открывать в соответствии с законодательством дочерние компании, филиалы и представительства. Компания на территории Росси может приобретать любое имущество.

ЕПК обладает иммунитетом от любой формы преследования, имущество компании не подлежит аресту, конфискации, экспроприации. Архивы и документы компании неприкосновенны на территории России. Иммунитет также предоставляется должностным лицам компании и сотрудникам, они имеют право пользоваться социальными гарантиями.

Доходы ЕПК, ее имущество и активы, а также операции и сделки освобождаются в России от любых налогов, пошлин и иных обязательных платежей федерального, регионального и местного уровней за исключением платы за конкретные виды обслуживания. Также не облагаются налогом обязательства или ценные бумаги, выпущенные ЕПК, дивиденды или проценты.