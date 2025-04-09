Дума ратифицировала соглашение о работе в России Евразийской перестраховочной компании

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Госдума ратифицировала соглашение об условиях пребывания Евразийской перестраховочной компании (ЕПК) на территории России (№ 864831-8).

Созданная международная компания ЕПК до сих пор действовала на основании заключенного правительством и компанией соглашения об условиях пребывания этой международной организации на территории России. После ратификации соглашения условия деятельности ЕПК обретают законодательную основу.

ЕПК была создана по решению пяти стран-участниц ЕАЭС с уставным капиталом 15 млрд рублей и штаб-квартирой в Москве. Соглашение об учреждении ЕПК было подписано в Ереване 20 октября 2022 года после заседания Евразийского межправительственного совета. В заседании участвовали премьер-министр России Михаил Мишустин, а также главы правительств других стран-участниц - Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Соглашение о создании ЕПК направлено на повышение инвестиционной привлекательности и расширение торгово-экономических связей с третьими странами, предусматривает деятельность компании в сферах перестрахования экспортных кредитов (включая все финансовые инструменты поддержки экспорта), экспортно ориентированного финансирования и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков в государствах-членах и в третьих странах.

Условиями пребывания ЕПК в России определен статус компании как международной финансовой организации - субъекта международного права, она обладает международной правосубъектностью, имеет право в рамках своей компетенции заключать международные договоры, пользуется правами юридического лица в России, следует из соглашения.

Как сказано в уставе ЕПК, деятельность компании, связанная с осуществлением уставных функций, не подлежит контролю со стороны федеральных органов исполнительной власти и Банка России.

Имущество и активы компании, находящиеся на территории России, не подлежат обыску, реквизиции, аресту, конфискации, экспроприации или иной форме изъятия либо отчуждения до вынесения окончательного судебного решения в отношении ЕПК.

ЕПК вправе совершать сделки, не противоречащие ее уставу; арендовать, приобретать и отчуждать движимое и недвижимое имущество, а также иным способом распоряжаться им; выступать во всех органах российской судебной системы, в третейских судах и международном коммерческом арбитраже.

По решению совета управляющих компании и с согласия правительства России ЕПК вправе открывать в соответствии с российским законодательством дочерние компании, филиалы и представительства. Компания на территории России может приобретать любое имущество.

ЕПК обладает иммунитетом от любой формы преследования. Архивы и документы компании неприкосновенны на территории России. Иммунитет также предоставляется должностным лицам компании и сотрудникам, они имеют право пользоваться социальными гарантиями.

Доходы ЕПК, ее имущество и активы, а также операции и сделки освобождаются в России от любых налогов, пошлин и иных обязательных платежей федерального, регионального и местного уровней за исключением платы за конкретные виды обслуживания. Также не облагаются налогом обязательства или ценные бумаги, выпущенные ЕПК, дивиденды или проценты.

Реализация положений, предусмотренных федеральным законом "О ратификации Соглашения между правительством Российской Федерации и Евразийской перестраховочной компанией об условиях пребывания Евразийской перестраховочной компании на территории Российской Федерации", не повлечет дополнительных расходов федерального бюджета, а также не окажет влияния на достижение целей российских государственных программ.