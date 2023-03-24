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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

В Думу внесен проект о ратификации международного соглашения о евразийском перестраховщике

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму проект федерального закона "О ратификации соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании" (№321820-8). Само соглашение об учреждении Европейской перестраховочной компании (ЕПК) было одобрено правительством для внесения на ратификацию в Госдуму на заседании в пятницу (постановление №445).

Участниками соглашения о создании ЕПК, кроме России, станут еще 4 страны – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Соглашение о ЕПК разработано в формате многостороннего международного договора, позволяющего иметь статус открытой для присоединения новых участников международной организации и субъекта международного права.

В 2023-2025 годах расходы по оплате доли участия РФ в уставном капитале организации составят 6,75 млрд рублей и будут финансироваться из федерального бюджета за счет средств, предусматриваемых по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество".

Предполагается, что ЕПК создается как международная финансовая организация с соответствующим регулированием. Компания будет оказывать страховую поддержку во взаимной и внешней торговле участникам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечивать экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками, дополняя функционал экспортно-кредитных агентств государств - участников ЕПК на наднациональном уровне.

Устав ЕПК является неотъемлемой частью соглашения о создании ЕПК, эти документы регламентируют "статус, цели и направления деятельности, местонахождение, вопросы налогового и финансового регулирования, систему управления и принятия решений органами управления ЕПК, доли участия в капитале сторон и другие вопросы нормативного регулирования", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Соглашение содержит "правила иные, чем предусмотренные законодательством РФ", говорится в пояснительной записке. В частности, по уставу ЕПК наделяется на территории РФ иммунитетами, привилегиями и льготами, ее доходы, имущество, другие активы, а также операции и сделки освобождаются от налогов, сборов, пошлин и других платежей, за исключением тех, которые представляют собой плату за конкретные виды обслуживания.

Необходимости изменения действующих или принятия новых федеральных законов, а также нормативных правовых актов президента РФ, правительства РФ, иных органов исполнительной власти в связи с ратификацией соглашения о ЕПК нет.

Законопроектом о ратификации соглашения также "не предусматривается введение каких-либо административных ограничений, а также возложение дополнительных обязанностей на субъекты предпринимательской и иной деятельности, способствующих увеличению их издержек".

Соглашение об учреждении ЕПК было подписано в Ереване 20 октября 2022 года по итогам заседания Евразийского межправительственного совета. В заседании приняли участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, а также главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Как ранее пояснили "Интерфаксу" в ЦБ, в связи с международным статусом Евразийская перестраховочная компания не подпадает под обычный порядок регулирования страховщиков и перестраховщиков Банка России.

Госдума
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