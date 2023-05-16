Дума ратифицировала соглашение о создании Евразийской перестраховочной компании

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Госдума ратифицировала соглашение о создании международной финансовой организации - Евразийской перестраховочной компании (ЕПК).

По условиям соглашения, ЕПК создается как международная финансовая организация с соответствующим регулированием пятью странами: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.

Компания будет оказывать страховую поддержку во взаимной и внешней торговле участникам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечивать экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками, дополняя функционал экспортно-кредитных агентств государств - участников ЕПК на наднациональном уровне.

Соглашение о ЕПК разработано в формате многостороннего международного договора, позволяющего иметь статус открытой для присоединения новых участников международной организации и субъекта международного права.

Уставный капитал ЕПК по проекту соглашения о ее учреждении составит 15 млрд рублей. 3% в него внесет Армения, 30% - Белоруссия, 20% - Казахстан, 2% - Киргизия и 45% - Россия.

Соглашение содержит иные правила, чем те, которые предусмотрены российским законодательством. В частности, по уставу ЕПК наделяется на территории России иммунитетами, привилегиями и льготами, ее доходы, имущество, другие активы, а также операции и сделки освобождаются от налогов, сборов, пошлин и других платежей, за исключением тех, которые представляют собой плату за конкретные виды обслуживания.

ЕПК не подпадает под требования, которые предъявляются коммерческим страховщикам.

Компания вправе открывать филиалы, представительства, создавать дочерние компании "с учетом статуса компании как международной финансовой организации", говорится в проекте ее устава.

Кроме того, ЕПК получит право осуществлять "выпуск, размещение, обращение и погашение и выкуп собственных бумаг", а также инвестировать собственные средства, проводить маркетинговые исследования, заниматься иной исследовательской и просветительской деятельностью в сфере перестрахования, следует из устава.

В 2023-2025 годах расходы по оплате доли участия РФ в уставном капитале организации составят 6,75 млрд рублей и будут финансироваться из федерального бюджета за счет средств, предусматриваемых по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество".

Соглашение об учреждении ЕПК было подписано в Ереване 20 октября 2022 года по итогам заседания Евразийского межправительственного совета главами правительств пяти стран ЕАЭС.

В конце марта 2023 года правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании.