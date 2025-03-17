Песков заявил о подготовке к телефонному разговору Путина и Трампа во вторник

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться во вторник, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Да, это, действительно, так. Во вторник готовится такой разговор", - сказал он журналистам в понедельник.

Ранее Трамп заявил, что планирует созвониться с Путиным 18 марта.

На просьбу журналистов прокомментировать слова американского президента о планах обсудить с Путиным вопрос территорий и контроля над АЭС, а также раскрыть новые элементы разговора, Песков ответил: "Мы никогда этого не делаем, никогда не опережаем события. Разговор, действительно, готовится, но в нашем понимании, конечно же, разговор двух президентов не подлежит априори какому-то содержательному обсуждению. Поэтому мы этого не будем делать".