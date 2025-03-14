Трамп заявил о "хорошем и продуктивном" разговоре с Путиным в четверг

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг провел переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, назвал их хорошими и продуктивными.

"Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным вчера, и есть очень хороший шанс того, что эта ужасная кровавая война наконец-то закончится", - написал он в социальной сети Truth Social в пятницу.

Трамп заявил, что "в этот самый момент тысячи украинских военных полностью окружены российской армией и находятся в уязвимом положении". Он отметил, что "убедительно попросил президента Путина сохранить жизни этим людям".

Трамп не уточнил, имеет ли он в виду личный разговор с президентом России или же - контакты его представителей с российскими коллегами.

Некоторые американские СМИ, в частности, CNN, предположили, что Трамп имел в виду скорее состоявшиеся в четверг переговоры в России его спецпредставителя Стива Уиткоффа.