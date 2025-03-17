Глава Нацразведки США надеется на продуктивный разговор Трампа и Путина

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Директор Национальной разведки США Тулси Габбард рассчитывает, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин проведут продуктивный разговор благодаря приверженности американского лидера мирному решению украинского конфликта.

"Трамп проведет продуктивный разговор с Путиным в подходящее время", - заявила она телеканалу NDTV.

Габбард упрекнула администрацию бывшего президента Джо Байдена в том, что она не пыталась вести диалог с Россией, отметив, что за короткое время Трамп, в отличие от предшественников, добился значительных успехов в решении украинского кризиса.

Габбард подчеркнула, что от США переговоры с Россией и Украиной ведут "лучшие переговорщики".

Ранее в понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что идет подготовка к телефонному разговору президентов.