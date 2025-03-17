Песков заявил, что РФ идёт по пути восстановления диалога с США. Обобщение

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Россия и США идут по пути реанимации двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы идём по пути реанимации наших двусторонних отношений, восстановления различных режимов диалога на разных уровнях", - сказал Песков журналистам в понедельник. Он прокомментировал российско-американские переговоры по закрытым каналам.

"Это очень важный шаг, который задаёт тон всему остальному движению", - отметил Песков.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы, касающиеся дальнейших действий, направленных на восстановление отношений между двумя странами, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Лавров в ход состоявшегося телефонного разговора договорились по итогам недавней встречи в Саудовской Аравии продолжать работу по восстановлению связей между Соединенными Штатами и Россией", - информировал госдепартамент 16 марта.

По сообщению МИД РФ, были обсуждены конкретные аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых на встрече высокопоставленных официальных лиц России и США 18 февраля в Эр-Рияде. Лавров и Рубио условились оставаться в контакте, отмечается в сообщении МИД РФ.

Подготовка к переговорам на высшем уровне

Никаких наметок по срокам встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, заявил Песков. "Пока невозможно говорить о сроках, потому что нет никаких наметок. Если президенты примут решение, то встреча будет, конечно, готовиться в те сроки, которые установят сами главы государств", - сказал Песков Первому каналу.

Однако телефонный разговор Путина и Трампа ожидается во вторник, сообщил ранее Песков. По его словам, на организацию предстоящего разговора понадобилось несколько дней.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков также отметил, что конкретики по возможной встрече президентов РФ и США пока нет. "Мы готовимся к встрече, и она будет организована, как только появится необходимость для этого. Пока идут контакты на других уровнях", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Тема российско-американского диалога

В частности, вопросы, находящиеся в повестке дня российско-американских отношений, включая украинское урегулирование, прорабатываются к телефонному разговору, отметил Песков. "Стандартно готовятся определённые темы, которые на повестке дня... Те вопросы, которые на повестке дня, и главным образом, конечно, вопрос украинского урегулирования. Будут готовиться президенту тезисы", - сказал пресс-секретарь в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Ранее Трамп подчеркнул, что намерен обсудить с российским лидером ряд вопросов, включая территории. "Мы поговорим о территориях (...) Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос", - сообщил президент США журналистам пресс-пула Белого дома.

По словам американского лидера, за выходные было проделано много работы. "Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить этому конец (урегулировать конфликт на Украине - ИФ) (...) Я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы", - сказал Трамп.

Ожидания Вашингтона от переговоров с Москвой

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард считает, что Трамп и Путин проведут продуктивный разговор благодаря приверженности американского лидера мирному решению украинского конфликта, сообщает телеканал NDTV. "Трамп проведёт продуктивный разговор с Путиным в подходящее время", - заявила Габбард в интервью телеканалу.

В минувшее воскресение спецпосланник США Стив Уиткофф выразил телеканалу CNN мнение, что "президент Путин хочет окончания этого (конфликта - ИФ)".