ГД приняла в I чтении ужесточение запрета на иностранные мессенджеры в банках, ЦБ и госорганах

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Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий сотрудникам кредитных организаций, служащим Банка России и госорганов с 1 сентября 2025 года использовать иностранные мессенджеры при общении с гражданами.

Документ (№842276-8) правительство внесло в парламент в феврале.

Мессенджеры и служебная коммуникация

Согласно законопроекту, служащим Банка России и работникам кредитных организаций при исполнении своих должностных обязанностей запрещается использовать иностранные мессенджеры, перечень которых будет сформирован Роскомнадзором. Предполагается, что данная норма вступит в силу с 1 сентября 2025 г. Речь идет об обмене голосовой информацией, текстовыми сообщениями, изображениями, звуками, видео или иными электронными сообщениями.

С 1 марта 2026 г. вводится норма, согласно которой допускается взаимодействие служащих ЦБ и работников банков с физическими лицами только через российские мессенджеры. Требуется, чтобы организатором сервиса по передаче сообщений было российское юридическое лицо или гражданин РФ, а сотрудники банков и служащие ЦБ должны пройти идентификацию с использованием ГИС "ЕСИА"

Аналогичные норма и сроки предполагается ввести для органов государственной власти и местного самоуправления при взаимодействии с гражданами, не являющимися сотрудниками указанных структур. Разница только в том, что в случае с ЦБ и кредитными организациями речь идет о коммуникации сотрудников при исполнении своих должностных обязанностей, а в случае с государственными органами данного уточнения нет.

"Стоит отметить, что указанные проектируемые изменения, устанавливающие вышеуказанную обязанность работников кредитных организаций, служащих Банка России, носят в основном декларативный характер, т.к. механизм контроля и правовые последствия неисполнения (несоблюдения) такой обязанности законопроектом не раскрываются", - говорится в заключении комитета по финансовому рынку Госдумы на законопроект. Комитет также отмечает, что исполнение служащими ЦБ должностных обязанностей подразумевает как взаимодействие с гражданами, так и организацию, обеспечение деятельности внутренних процессов регулятора.

Ранее Госдума уже ограничивала работу финансового сектора с иностранными мессенджерами. С 1 марта 2023 г. банкам и некредитным финансовым организациям запретили передавать через них платежные документы, персональные данные клиентов и другую финансовую информацию.

Микрокредитование

В законопроекте предусмотрены новые правила идентификации клиентов при получении займов в микрофинансовых организациях (МФО). Они смогут проводить упрощенную идентификацию только посредством личного представления клиентом-физическим лицом оригиналов документов и надлежащим образом заверенных копий документов.

При этом запрещено использовать упрощенную идентификацию при оформлении потребительских кредитов (займов) микрофинансовым компаниям. МФК при оформлении займов онлайн будут обязаны проверять личность клиента с использованием ГИС "ЕСИА" и ЕБС.

Запреты на кредиты

Вводятся новые требования к снятию запрета на оформление кредита.

Механизм самозапрета на кредиты заработал с 1 марта 2025 г. Сейчас гражданин может подать заявление о самозапрете на кредит через МФЦ или на сайте госуслуг. Для подтверждения личности можно использовать простую электронную подпись (если получена лично), усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП в "Госключе"), усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).

Теперь гражданин не сможет снять ранее установленный запрет на заключение договоров потребительского кредита через портал госуслуг, если используется неквалифицированная электронная подпись. Отменить запрет можно будет только через МФЦ или с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Норма заработает с 1 сентября 2026 г.

Правонарушения

Нормы, касающиеся работы финансового рынка содержатся в законопроекте, который прописывает создание государственных информационных систем для борьбы с правонарушениями, совершаемыми с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Проект закона предусматривает создание двух государственных информационных систем: выявления информации, распространяемой в целях злоупотребления доверием и введения в заблуждение, и противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий. В пояснительной записке говорится, что организация и деятельность данных систем позволит в режиме онлайн осуществлять обмен информацией между государственными органами, Банком России и отдельными организациями, определенными правительством РФ, для выявления подозрительных действий, их дальнейшей блокировки и уведомления правоохранительных органов. Оператором систем станет Минцифры России. Также законопроект вводит обязательные правила идентификации пользователей услуг связи и маркировку звонков, чтобы граждане могли понимать, звонит ли им реальный сотрудник банка или мошенник. Законопроект также запрещает передачу SIM-карт третьим лицам.

Профильный комитет по IT законопроект поддержал, но обратил внимание на неурегулированность вопросов финансирования. "Данные системы будут обладать масштабным перечнем функций, на одну из которых также законопроектом возлагается хранение векторов единой биометрической системы, полученных на основании записей голосов лиц, совершающих противоправные действия, а также обмен данными между федеральными органами исполнительной власти. Создание государственных информационных систем такого масштаба не может не повлечь расходы на их разработку, поддержку и организацию функционирования", - говорится в заключении комитета. В финансово-экономическом обосновании к документу говорится, что принятие закона не потребует дополнительных расходов бюджета.