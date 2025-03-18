Поиск

Депутаты Госдумы смогут продолжить общаться в мессенджерах, так как они не госслужащие

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский пояснил, что положения принятого Думой в первом чтении законопроекта о борьбе с интернет-мошенниками не предусматривает запрета на общение депутатов Госдумы через мессенджеры.

"Всем представителям государственной власти, представителям соцсетей и сотовых операторов запрещено напрямую общаться с гражданами через мессенджеры. Они и так уже не общаются и никогда этого не делали", - сказал Боярский на пленарном заседании.

В списке запрета отсутствуют депутаты Госдумы, потому что они не являются госслужащими, отметил глава комитета.

"Ни из поликлиники, ни из банка, ни из полиции, ни из ФСБ никогда не позвонят ни через телеграм ни через вотсап", - подчеркнул Боярский.

Во вторник Госдума приняла в первом чтении проект закона, нацеленный на борьбу с интернет-мошенниками.

Инициированный законопроект (842276-8), в частности, предлагает установить для сотрудников государственных органов, банков и операторов связи запрет на общение с гражданами и клиентами через мессенджеры.

Также инициатива закрепляет возможность онлайн-обмена информацией между государственными органами, банками и цифровыми платформами. Автоматический мониторинг позволит практически моментально выявлять подозрительные действия, блокировать их и уведомлять правоохранительные органы о потенциальных преступлениях.

Законопроектом предлагается введение новых обязательных правил по идентификации и проверке личности пользователей услугами связи, а также обязательная маркировка звонков. Теперь на экране телефона пользователя будет отображаться наименование организации, что позволит понять, звонит ли пользователю сотрудник банка или мошенник, говорится в пояснительной записке.

"Понимаем свою ответственность, а дальше, к второму чтению, надо погрузиться в рутину и дорабатывать нормы, которые требуют этого. Мы об этом говорили с руководителем профильного комитета и понимает это министерство", - сказал на заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Второе и третье чтение проекта закона, как ожидается, может состояться 25 марта, добавил он.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Белый дом сообщил о телефонном разговоре Трампа и Путина

Проект поручений Путина по итогам съезда РСПП ожидается через месяц

Проект поручений Путина по итогам съезда РСПП ожидается через месяц

ГД приняла в I чтении ужесточение запрета на иностранные мессенджеры в банках, ЦБ и госорганах

ГД приняла в I чтении ужесточение запрета на иностранные мессенджеры в банках, ЦБ и госорганах

Президент России назвал неизбежным охлаждение экономики

Путин назвал санкции механизмом давления и исключил возврат к тому, как было

Путин назвал санкции механизмом давления и исключил возврат к тому, как было

Путин поручил разработать процедуру возвращения иностранных компаний в РФ

Кравцов предложил предприятиям больше инвестировать в среднее профессиональное образование

Губернатор Ненецкого АО Юрий Бездудный сообщил о своей отставке

Минздрав оценил потери бизнеса из-за перекуров в 443 млрд рублей

Минздрав оценил потери бизнеса из-за перекуров в 443 млрд рублей

Дмитриев уверен в возможности сотрудничества в сфере РЗМ и с США, и с другими странами

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2211 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6036 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });