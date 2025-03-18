Депутаты Госдумы смогут продолжить общаться в мессенджерах, так как они не госслужащие

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский пояснил, что положения принятого Думой в первом чтении законопроекта о борьбе с интернет-мошенниками не предусматривает запрета на общение депутатов Госдумы через мессенджеры.

"Всем представителям государственной власти, представителям соцсетей и сотовых операторов запрещено напрямую общаться с гражданами через мессенджеры. Они и так уже не общаются и никогда этого не делали", - сказал Боярский на пленарном заседании.

В списке запрета отсутствуют депутаты Госдумы, потому что они не являются госслужащими, отметил глава комитета.

"Ни из поликлиники, ни из банка, ни из полиции, ни из ФСБ никогда не позвонят ни через телеграм ни через вотсап", - подчеркнул Боярский.

Во вторник Госдума приняла в первом чтении проект закона, нацеленный на борьбу с интернет-мошенниками.

Инициированный законопроект (842276-8), в частности, предлагает установить для сотрудников государственных органов, банков и операторов связи запрет на общение с гражданами и клиентами через мессенджеры.

Также инициатива закрепляет возможность онлайн-обмена информацией между государственными органами, банками и цифровыми платформами. Автоматический мониторинг позволит практически моментально выявлять подозрительные действия, блокировать их и уведомлять правоохранительные органы о потенциальных преступлениях.

Законопроектом предлагается введение новых обязательных правил по идентификации и проверке личности пользователей услугами связи, а также обязательная маркировка звонков. Теперь на экране телефона пользователя будет отображаться наименование организации, что позволит понять, звонит ли пользователю сотрудник банка или мошенник, говорится в пояснительной записке.

"Понимаем свою ответственность, а дальше, к второму чтению, надо погрузиться в рутину и дорабатывать нормы, которые требуют этого. Мы об этом говорили с руководителем профильного комитета и понимает это министерство", - сказал на заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Второе и третье чтение проекта закона, как ожидается, может состояться 25 марта, добавил он.