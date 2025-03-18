Слуцкий назвал разговор Путина и Трампа возможным прологом к миру

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно отнести к эффективной дипломатии, которая послужит достижению мира при соблюдении национальных интересов России.

"Разговор длился почти 2,5 часа. 148 минут эффективной дипломатии, которые могут стать прологом к миру при соблюдении национальных интересов России", - сказал он журналистам.

"Главное: в сегодняшней системе координат сделан немалый шаг в сторону украинского урегулирования. Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к переговорам о мире, поддержав идею о 30-дневном взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре и уже отдав команду военным", - считает Слуцкий.

Он также отметил, что в разговоре "в полной мере обозначены российские подходы к контролю за возможным прекращением огня, а также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима".