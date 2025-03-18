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Путин принял предложение Трампа о 30-дневном отказе от ударов по объектам энергетики

Он дал российским военным такую команду, сообщили в Кремле

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду, сообщает сайт Кремля.

"Также конструктивно президент России отреагировал на высказанную Дональдом Трампом идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, - сказано в пресс-релизе. - словлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности".

Что касается предложения президента США о введении 30-дневного перемирия с Украиной, "с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ".

Путин также отметил риски, "связанные с недоговороспособностью" Киева, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности, сообщили в Кремле.

Ключевым условием условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем российский лидер назвал "полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву".

Владимир Путин ВСУ Дональд Трамп США Украина
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