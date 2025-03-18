В Белгородской области женщина ранена при атаке дрона на автомобиль

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского FPV-дрона в Ракитянском районе.

"На участке автодороги Святославка-Ракитное движущийся легковой автомобиль подвергся атаке вражеского беспилотника. Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями спины попутным транспортом доставили в Ракитянскую ЦРБ", - написал он в Telegram.

Автомобиль получил повреждения.

Ранее в этот вечер губернатор сообщал об обстрелах Краснояружского района и поселка Красная Яруга.

В Красной Яруге, по его данным, во время обстрела при исполнении боевых задач погиб боец подразделения "Орлан". В поселке от прилета боеприпаса загорелся автобус, его потушили пожарные. Также был поврежден находящийся рядом социальный объект.

В районе села Репяховка Краснояружского района в результате атаки FPV-дрона получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги боец самообороны, сообщал также Гладков. Раненый госпитализирован.