В Белгороде после атаки беспилотников ВСУ поврежден ТЦ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Белгороде в результате атаки украинских беспилотников был поврежден торговый центр, рядом с ним загорелись деревья, сообщил мэр Валентин Демидов.

"В результате падения обломков поврежден торговый центр на Харгоре", - написал глава города в своем телеграм-канале.

По его словам, также возле ТЦ загорелись деревья.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских БПЛА на регион, двое пострадали.