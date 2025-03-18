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В Белгороде после атаки беспилотников ВСУ поврежден ТЦ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Белгороде в результате атаки украинских беспилотников был поврежден торговый центр, рядом с ним загорелись деревья, сообщил мэр Валентин Демидов.

"В результате падения обломков поврежден торговый центр на Харгоре", - написал глава города в своем телеграм-канале.

По его словам, также возле ТЦ загорелись деревья.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских БПЛА на регион, двое пострадали.

Белгород ТЦ дроны ВСУ
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