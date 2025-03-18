Число пострадавших при атаке БПЛА на Белгород увеличилось до трех человек

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде в результате атаки украинских беспилотников пострадал еще один человек, его госпитализировали.

"По поступившей обновленной информации от медицины катастроф, в Белгороде один пострадавший. У 18-летнего мужчины минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой руки на уровне предплечья", - написал глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Медики проводят пострадавшему операцию, добавил он.

Накануне вечером Гладков сообщал о двух раненых при атаке на областной центр.