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Автобус подорвался в Белгородской области, пострадали три человека

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Трое мирных жителей пострадали при наезде автобуса на взрывное устройство в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков во вторник.

"На участке дороги в районе села Графовка служебный автобус подорвался на взрывном устройстве. В Краснояружскую ЦРБ на попутном транспорте были доставлены пострадавшие - две женщины и мужчина, которые получили баротравмы", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

После оказания медицинской помощи все пострадавшие были отпущены домой для амбулаторного лечения, добавил он.

По информации губернатора, автобус получил повреждения.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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