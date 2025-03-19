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Иск об обращении в доход государства Петропавловского порта отложен до 26 марта

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Во Владивостоке Ленинский районный суд отложил до 26 марта рассмотрение иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства ряда активов, связанных с Петропавловск-Камчатским морским торговым портом и Камчатским морским пароходством.

"Прокуратура сегодня внесла новые ходатайства, заседание отложено на неделю", - сообщил "Интерфаксу" адвокат одного из ответчиков Антон Каныгин.

В декабре 2024 года Генпрокуратура подала в Ленинский суд иск к восьми юрлицам и 46 физлицам. Основные ответчики - бывшие чиновники из Камчатского края Юрий Зубарь, Александр Иванчей и Владимир Балакаев.

Генпрокуратура требует обратить в доход государства "имущество, приобретенное вследствие нарушения лицами, занимавшими публично значимые должности, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции". Речь идет о взыскании всего полученного указанными лицами, в частности, всех активов группы компаний "Морской порт города Петропавловска-Камчатского", группы компаний "Терминал" и отдельных объектов недвижимого имущества.

По мнению ведомства, Зубарь, Балакаев и Иванчей через аффилированных лиц владели и управляли морским портом Петропавловска-Камчатского и другими активами, рыночную стоимость которых Генпрокуратура оценила в 16,7 млрд рублей. Суд наложил арест на имущество ответчиков. В обеспечительных мерах фигурирует 41 юридическое лицо, в том числе ООО "Камчатское морское пароходство", по данным ЕГРЮЛ, принадлежащее Иванчею.

Пароходство обслуживает две регулярные грузовые линии - Владивосток-Петропавловск-Камчатский и Владивосток-Сахалин (Корсаков), а также осуществляет перевозку рефрижераторных контейнеров, генеральных грузов, авто- и мототехники, развивает направление железнодорожных перевозок. Флот состоит из восьми судов. Годовая выручка пароходства в последние годы составляла около 5-6 млрд рублей.

Иванчей также является практически единоличным владельцем (98,32%) ООО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт", грузооборот которого составляет порядка 1 млн тонн в год.

Генпрокуратура Ленинский суд Петропавловск-Камчатский Камчатский край Юрий Зубарь Александр Иванчей Петропавловский порт
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