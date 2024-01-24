Суд РФ определил штраф "Нафтогазу Украины" за тяжбу с "Газпромом" в $150 млн

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российский суд запретил "Нафтогазу Украины" продолжать разбирательство с "Газпромом" в иностранном арбитраже. В качестве санкции за возможное нарушение запрета назначена выплата "Газпрому" $150 млн - столько же "Нафтогаз" пытается взыскать с российской компании в первоначальном процессе.

Аналогичное решение ранее принял российский суд, запретив польской компании EuRoPol GAZ продолжать разбирательство с ООО "Газпром экспорт" в стокгольмском арбитраже.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 12 января удовлетворил иск "Газпрома" к "Нафтогазу" о запрете продолжать разбирательство 27245/GL. В полном тексте решения, который был изготовлен 22 января, приводятся подробности решения.

Спор касается транзитного контракта 2019 года, в котором определена схема и объемы приема-передачи газа на границе России и Украины на двух пунктах: "Суджа" и "Сохрановка". В мае 2022 года "Нафтогаз" отказался от исполнения своих обязательств по пункту "Сохрановка" и потребовал передавать все объёмы газа только через пункт "Суджа".

Как отмечается в решении, "Газпром" отказался выполнить такое требование и перестал оплачивать невыполненные услуги по транспортировке газа через "Сохрановку". "Нафтогаз" полагает, что объемы газа подлежали перенаправлению через "Суджу", а факт неоказания услуг по пункту "Сохрановка" не освобождает "Газпром" от обязанности оплачивать их. "Нафтогаз" обратился в Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (Франция) с требованием взыскать с ПАО "Газпром" $150 млн задолженности. Место проведения разбирательства - Швейцария.

"Российское юридическое лицо, в отношении которого иностранное государство применило меры ограничительного характера, по спорам со своим участием имеет право на антиисковой запрет в отношении лица, инициировавшего разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории Российской Федерации. Спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, поскольку в отношении ПАО "Газпром" в настоящее время применяются меры ограничительного характера со стороны иностранных государств, создающие препятствия для доступа к правосудию", - констатирует российский суд.

Также суд постановил взыскать с "Нафтогаза" в пользу "Газпрома" расходы по уплаченной государственной пошлине в размере 206 тыс. рублей. "Нафтогаз", извещенный надлежащим образом, на судебное заседание представителей не направил, возражений, ходатайств не представил.