Санкции не мешают Минспорта выполнять программу по привлечению россиян к спорту

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Выполнение государственной программы "Развитие физической культуры и спорта", задача которой - привлечь к систематическим занятиям спортом 70% россиян к 2030 году, идет по плану, за исключением показателей по результатам россиян на международных турнирах, заявил в Госдуме министр спорта Олег Матыцин.

В начале 2020 года этот показатель составлял 42,3%.

Сейчас, по данным Минспорта, физкультурой и спортом в стране занимаются почти 70 млн человек в возрасте от 3 до 79 лет.

"Президентом страны определена национальная цель развития - сохранение населения, здоровье и благополучие людей. Одним из показателей, которые отражены в Стратегии развития отрасли, является привлечение к 2030 году к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 70% населения. Инструментом достижения этой цели является Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта", которая реализуется с 2013 года. Мы достигаем основные показатели госпрограммы, при этом есть и проблемные моменты, - сказал он на правительственном часе - В связи с недопуском российских спортсменов к международным соревнованиям по итогам 2022 года полностью не выполнен показатель по вхождению в топ-8 на чемпионатах мира и чемпионатах Европы".

"Без учета этого объективно недостижимого сегодня показателя уровень достижения составляет 98,36%," - добавил министр.

Вклад физкультуры и спорта в ВВП он оценил в 0,3% и напомнил, что в ближайшие годы этот показатель должен быть удвоен.