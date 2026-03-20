Поиск

Правительство рассчитывает довести долю занимающихся спортом работающих россиян до 55%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Правительство утвердило программу развития корпоративного спорта до 2030 года, по результатам реализации которых доля работающих жителей страны, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составит 55%, сообщили в пресс-службе правительства.

В задачи программы, которую правительство утвердило по поручению президента, входят создание условий для занятий физической культурой и спортом для работников и их семей, организация деятельности физкультурно-спортивных клубов по месту работы, а также совершенствование системы проведения в организациях и на предприятиях физкультурно-спортивных мероприятий.

"По результатам реализации намеченных мероприятий количество физкультурно-спортивных клубов по месту работы, как ожидается, увеличится до 2,8 тысячи, количество физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых в целях развития корпоративного спорта, вырастет до 2,2 тысячи, доля работающих жителей страны, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составит 55%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что план мероприятий по реализации программы состоит из пяти разделов. Один из них, в частности, посвящён формированию системы мотивации работников и членов их семей к занятиям физкультурой и спортом, а также ведению здорового образа жизни. Он предполагает разработку предложений по установлению системы поощрений работников, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, а также подготовку предложений по формированию механизмов стимулирования самих работодателей к развитию корпоративного спорта.

Формирование спортивной инфраструктуры на предприятиях планируется вести в рамках другого раздела плана - "Совершенствование ресурсного обеспечения развития корпоративного спорта". В этой части предполагается задействовать механизм государственно-частного партнерства, а также инвестиционных соглашений.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что программа утверждена, 10 марта на совещании с вице-премьерами. Он подчеркнул важность того, чтобы у людей по всей стране была возможность заниматься спортом.

Михаил Мишустин Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
