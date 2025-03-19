Путин заявил, что войска РФ завершают разгром противника в Курской области

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российские военные завершают разгром группировки войск противника в Курской области, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области", - сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

"Согласно закону РФ, все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наемники, которые находились на нашей территории и совершили ряд преступлений против гражданского населения, должны квалифицироваться и квалифицируются нашим законом как террористы", - напомнил глава государства.

Он подчеркнул, что "совершенные ими злодеяния должны быть выявлены, зафиксированы и тщательно расследованы".

"Прошу органы прокуратуры, в том числе военных прокуроров, такую работу совместно с другими службами в полном объеме развернуть на освобожденных территориях в Судже и других населенных пунктах", - заявил Путин.

"Все эти преступники, каратели, те, кто отдавал приказы преступные, издевались над мирными гражданами, должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание", - сказал президент.